Ana Pusovnik v spotu Marka Vozlja: jo najdete in prepoznate? (VIDEO)

Vroča, ki je na zadnjem zmenku povsem ogrela sanjskega, je bila prepričana, da se ji je zgodila velika krivica, ko so tekmovalke na demokratičen zmenek poslale. Ko je slišala, kaj se je tam dogajalo in da jima je prepeval, je bila prepričana, da je bil zmenek namenjen njej. Svojo trditev je argumentirala tako, da se je tekmovalkam pohvalila, da ima ona posebno vez z Markom. Nastopila je namreč v spotu za njegovo skladbo Ljubi se z menoj.Spot je bil posnet novembra 2019, Ana pa je bila ena izmed mnogih deklet, ki so plesale ob zvokih Mojstrov in prepevanju Marka Vozlja. Kako dobro se je znašla v tej vlogi, pa poglejte sami.