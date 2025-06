Ana Pusovnik spremenila priimek: izvedeli smo, kaj je v ozadju

Priljubljena vplivnica Ana Pusovnik, ki se je pred dnevi razveselila drugorojenke Tare, je sledilce presenetila z novo spremembo na družbenih omrežjih. Na svojem profilu na Facebooku je namreč priimek spremenila v Taks, kar je sprožilo ugibanja, ali se je morda že poročila s partnerjem in zaročencem Saškom Taksem.

Ano smo povprašali o razlogih za to spremembo. V svojem odgovoru nam je razkrila: »Nisem tega želela obešati na veliki zvon. Uradno imam spremenjen priimek. Pusovnik pa ostaja zgolj 'umetniško ime' oziroma samo Instagram uporabniško ime.«

Družina ima zdaj enoten priimek

Kot nam je pojasnila, se je za spremembo odločila med nosečnostjo, saj si želi, da bi njena družina imela enoten priimek: »Med nosečnostjo sem se odločila, ker želim imeti enak priimek kot moj partner in najini skupni otroci. Z željo po enotni družinski identiteti in povezanosti, predvsem zaradi otrok, da tudi moj priimek izraža to pripadnost naši družini.«

Čeprav uradno zdaj nosi priimek Taks, pa Pusovnikova na družbenih omrežjih ostaja prepoznavna pod starim imenom, s katerim je zgradila svojo vplivniško kariero.

Na vprašanje, ali je medtem že tudi dahnila usodni da, pa Ana odgovarja, da bo poroka prišla ob svojem času.