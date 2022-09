Ana Pusovnik obžaluje vroče prizore iz šole

V zadnjih dneh močno odmeva škandal, ki ga je zakrivila nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Ana Pusovnik, ki je že pred časom odkrito priznala, da na platformi Only Fans služi mastne denarce. Nedavno je svoje nove fotografije posnela v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, in sicer brez vednosti vodstva šole, in s tem dvignila nemalo prahu, ravnateljica Osnovne šole Franja Goloba Andreja Tinta pa je zaradi vročih fotografij obvestila inšpektorat za šolstvo in šport, policijo in Občino Prevalje.

Zadeva še ni dobila epiloga, Ana trdi, da zoper njo ni bila podana ovadba in da se sama odloča za tožbo, medtem pa je gostovala pri primorskem raperju Janu Vaukmanu, ki mu je zaupala, zakaj se je sploh odločila za služenje denarja na takšen način.

»Sprva sem fotografije objavljala na instagramu in v nekem obdobju mi je začelo slediti veliko moških, ki so mi pisali, vendar se meni ni dalo komunicirati na takšen način, saj se mi zdi to potrata časa. Takrat sem si rekla, zakaj s fotografijami ne bi služila, konec koncev, zakaj bi si z moškimi dopisovala brezplačno?« razlaga gajstna Korošica.

Po udeležbi v šovu je zaslovela še s kariero na spletni platformi Only Fans. FOTO: FACEBOOK

Spregovorila je tudi o spornem fotografiranju in seksi učiteljski opravi, ki jo je nosila pred tablo. »Opravo sem kupila pred časom, konec koncev je to nekaj vsakdanjega, gre za fantazijo. Prišel je čas, ko sem se morala fotografirati, in precej se mi je mudilo. Najprej sem pomislila na osnovno šolo, ki je bila odprta, ko sem prišla tja, žive duše ni bilo tam. Vrnila sem se v avtomobil, poklicala fotografa in mu rekla, naj pride na lokacijo. Vstopila sva v osnovno šolo, poiskala prvo učilnico, želela sem le, da bi se videla tabla za menoj. Samo to sem potrebovala,« je razložila temnolaska, ki je priznala, da jo je za trenutek obšel dvom, da bi imela lahko zaradi fotografiranja težave. Ni se zmotila.

»Fotografija je bila na mojem profilu vsaj tri dni, nato je sledil šok. Nisem želela, da bi se s temi fotografijami povezovala osnovna šola, saj sem potrebovala le stol in tablo. Prepričana sem bila, da se v to nihče ne bo vtaknil,« je še povedala. Dodala je, da ji je za ves škandal žal, saj ni želela, da bi kakor koli škodovala otrokom ali staršem.

»Zdaj mi je kristalno jasno, da se za podobne projekte moram meniti z ljudmi, ne pa vsega skupaj početi na lastno pest. Nisem pa nikogar užalila ali zganjala kriminala,« še odločno pove temnolaska.