Ana Pusovnik žrtev nasilja: Trikrat sem odšla, trikrat je dobil prepoved približevanja

Ana Pusovnik, ki smo jo spremljali v šovu Sanjski moški, je v oddaji Moja zgodba spregovorila o najtežjem obdobju v svojem življenju. Čeprav je še mlada, ima za sabo bolečo izkušnjo odnosa s psihično in fizično nasilnim partnerjem. Pri 18 letih se je zaljubila v sedem let starejšega moškega, ki je bil pripravljen za resno zvezo in po letu dni sta se poročila. Ljubezen je trajala do Aninega 23. leta. Po razhodu z možem pa je vstopila v razmerje s starejšim moškim, za katerega se je izkazalo, da je nasilnež.

Ana Pusovnik. FOTO: Pop TV

»Bila sem mlada, on pa je bil rojen manipulator. Nisem še bila osebnostno trdna, zato sem razmerja komaj rešila. Odhod od njega je bil najtežja stvar v mojem življenju,« je povedala Ana, ki razume ženske, ki ne zmorejo prekiniti nasilnega odnosa. »Trikrat sem šla od njega, trikrat je dobil prepoved približevanja, ampak sem se vsakič vrnila.« Pravi, da te takšen človek spravi nazaj k sebi, ker te prepriča, da vse dela iz ljubezni do tebe, da si ne more pomagati, ker te želi imeti samo zase in si zanj tako pomembna. »Mene pa je izsiljeval še finančno. Govoril mi je, da brez njega ne bom mogla živeti, da nimam kam iti, da ne bom nikoli dobila službe, ker nisem sposobna ...« Naposled ga je vendarle zapustila, a zaradi te izkušnje je še dolga leta nosila ščit, ki moškim ni pustil zbližanja z njo.

