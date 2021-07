Ana Pusovnik: Gregorju sem dala 'hudiča'

Radijski voditelj Robert Roškar rad spravlja svoje goste v zadrego. Zdaj je gostil še udeleženko šova Sanjski moški Ano Pusovnik, s katero Gregor Čeglaj po koncu snemanja ni in ni našel skupnega jezika.



Ana je pri Roškarju v radijskem studiu povedala, da ne ve, zakaj jo je Čeglaj na instagramu blokiral. »On me ne mara. Jaz sem mu dala 'psa', kot se reče pri nas, oziroma 'hudiča'. In to se zlomi. Če si isti, ne gre. /.../ Ne vem, zakaj me ne bi maral. Morda zato, ker povem tako, kot je. Podobna sva si in to 'krešne' (angleška beseda za 'sesuti se', op. p.).

Besna na sokrajane: Ne ogovarjajte, če me ne poznate

23-letna Ana prihaja iz Slovenj Gradca, zato je Roškarja zanimalo, kako je tam, ko jo srečajo na ulici, in ali se kdo dere za njo. Dejala je, da je bolj kot ne mirno, a da jo vsi poznajo, saj ko gredo mimo nje, šepetajo. »Vsi me poznajo in vsi vedo vse o meni, tudi to, kdaj grem na stranišče. Jaz pa nobenega ne poznam in ne vem, od kod so.« Pravi tudi, da se ji nihče ne upa približati in se predstaviti.



Ana je dejala, da jo tudi obrekujejo. Neka sokrajanka je denimo v neki skupini zapisala, da »Ana še izpita za avto nima in se s taksiji vozi«. Ana zato svetuje, naj je ne ogovarjajo, če je ne poznajo. Kako je prišla v Ljubljano, se je le zasmejala in na kratko povedala, da ima prevoze. »Kaj pa ti misliš ... Vse se da zrihtati ...«

