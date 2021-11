Sanjska Ana brutalno iskrena: Moški mislijo, da sem lahka

Temperamentna Korošica Ana Pusovnik, ki jo je širna Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, denar služi z erotičnimi fotografijami na platformi OnlyFans. O svojem delu je spregovorila za kanal Yoongla, kjer je med drugim razkrila, da nobenega partnerja doslej ni motilo, da se fotografira gola. Jo pa nekateri na prvo žogo ocenijo napačno, pravi.

Ana pravi, da ji nekateri pripisujejo, da je vzvišena, kar po njenih besedah absolutno ne drži. »Se pa cenim, to je pa res.« Dejala je še, da prav tako ne držijo obtožbe, da ne zna delati. »Pri svojih štiriindvajsetih imam štiri leta delovne dobe, delala sem tudi v trgovinah in v proizvodnji.«

Marsikomu je poteptala ego

Odgovorila je tudi na vprašanje, ali zaradi narave svojega dela težko dobi partnerja. »Nikoli ni bila težava OnlyFans, do zdaj ne. To sem vsem povedala že v samem štartu. Nobeden ni imel nobenih kompleksov glede tega,« zagotavlja Korošica. Po drugi strani priznava, da je od drugih slišala, da jo imajo nekateri moški na prvo žogo za »lahko«. »Ampak vsak fant, ki je pristopil do mene, ki je mislil, da me bo zlahka dobil, me je težko dobil, še pravi Ana in dodaja, da je marsikateremu moškemu na ta način uničila ego.