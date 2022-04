Ana Maria Mitić: Ženske so podvržene izčrpavanju samih sebe v želji ustreči okolici

Ana Maria Mitić je zelo iskrena in srčna ženska, kar dokazujejo tudi objave na njenem portalu MamaMaria.si, kjer deli svoje poglede na materinstvo.

Zdi se ji namreč pomembno, da odkrito govorimo o prigodah in nezgodah, ki so povezane z rojstvom otroka, saj smo ženske pogosto do sebe neizprosne in se krivimo, kadar ne dosežemo nerealnih pričakovanj in nismo popolne v vseh pogledih.

Preberite intervju z Ano Mario tukaj.