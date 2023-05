Ana Maria Mitić zapela o svojem razhodu? Prisluhnite besedilu ...

Na letošnjem Festivalu slovenskega šansona se je s skladbo V našem belem hodniku predstavila talentirana Ana Maria Mitić. Zdi se, da je ta vsestranska Slovenka v pesmi, ki jo je zapela, govorila o razhodu s svojim partnerjem, o čemer smo že pisali. Voditelj festivala je v napovedi dejal, da Ana Maria svoja globlja razmišljanja in čustvovanja na kreativen način najraje izraža skozi avtorsko glasbo in besedila pesmi, kar bi lahko kazalo na to, da je pela o razhodu. Tudi njen zapis na instagramu kaže na to.

Ana Maria, ki nas vedno znova navduši s svojo energijo, je v objavi na instagramu zapisala; »Ko te takole obsije Vesolje, ni druge, kot da slediš svojemu pristnemu namenu. Jaz sem včeraj to izpolnila, zapela šanson, ki je res glas iz srčka.«

V soboto je na Festivalu slovenskega šansona potekal 1. predizbor. Kot so zapisali na RTV Slovenija, sta dva predizbora, sklepna prireditev pa bo 28. oktobra. Skladba, ki jo je Ana Maria zapela na festivalu, te popelje skozi mešanico negativnih in pozitivnih čustev. »Naprej, naprej, naprej, le dihaj, čeprav ti srce bo odpadlo, naprej, korak, naprej, četudi se v glavi neznosno vrti, naprej, naprej, naprej, kaj briga jih, če je življenje razpadlo, naprej, naprej, naprej, le ne izdajte me zdaj še oči«, je del njenega besedila. Skladba pa se sklene optimistično: »Mine dan, mine leto, se počasi novica razve, »in, kako, a ste dobro?«, cilj je, da se jim čim več pove, okna pa so spet zračna, dan bo lep in za vikend vas ni, tu so novi otroci, jaz sem nova in grem skozi dni.«

Marsikateri razhod je težak in lahko prinese veliko žalosti, a vedno je treba gledati optimistično. Pregovor, da za vsakim dežjem posije sonce, je še kako resničen. Tudi pri razhodih. Ani Marii vsekakor iz srca želimo, da se ji kmalu spet prikaže sonce, če se ji še ni!