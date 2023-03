Ana Klašnja v težavah, ljudi prosi za pomoč

Ane Klašnja se je tokrat znašla v podobnih težavah, kot že veliko znanih osebnosti pred njo. Vdrli so ji v Instagram profil, do katerega zato trenutno nima vstopa.

»Ravnokar so mi ukradli Ig profil. Če mi kdo zna pomagat, bi bila zelo hvaležna?? ... Ne morem vstopit v ta account. Kako kontaktiram IG?« To so njene obupane besede. Če ji znate in želite pomagati, se ji lahko javite na njen facebook profil.

»To spodaj nisem jaz,« opozarja Ana, ki svojega računa več ne more upravljati. Opozorilo velja za vse, ki bi jih s tega profila kontaktirali.

Kot je razvidno iz njenega Instagram računa, je še dopoldne vse delovalo normalno, saj je objavila fotografijo iz telovadnice.

Vdor v Anin račun. FOTO: Zaslonski Posnetek

