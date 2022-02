Ana Klašnja spremenjena, bi jo sploh prepoznali? (FOTO)

Lepa balerina Ana Klašnja se pripravlja na premiero Romea in Julije v ljubljanski Operi. Ob tem dogodku je na instagramu delila delček svojih priprav na nastop. Na lase si je poveznila lasuljo in svoj videz spremenila skoraj do neprepoznavnosti. Ana je sicer brunetka, a na odru jo boste lahko videli kot svetlolaso. »Gremo blondinka,« je napisala Ana na instagramu in zakorakala na veliki oder Opere, kjer se z ekipo pridno pripravlja na nastop.

Takšna je Ana kot blondinka. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Bi Ano prepoznali na ulici, če bi jo srečali kot svetlolaso balerino?