Ana Klašnja odkrito o travmi: »Vsak odmor me je brcal, pljuval in cukal za lase«

V nedavni epizodi oddaje (Ne)varni, ki je nastala v sklopu kampanje RTV Slovenija Odpikajmo nasilje, so o svojih izkušnjah z medvrstniškim nasiljem spregovorili tudi znani Slovenci. Med njimi je tudi priljubljena balerina in žirantka šova Slovenija ima talent, Ana Klašnja, ki je razkrila bolečo izkušnjo iz otroštva, ki jo spremlja še danes.

Dogajalo se je vsak odmor

Plesalka je v oddaji povedala, da je bila v otroštvu tarča medvrstniškega nasilja. Kot je opisala, jo je vrstnik, ki je bil enake postave kot ona, več let nadlegoval in fizično napadal med vsakim šolskim odmorom.

»To je šlo do te mere, da je mene on vsak odmor brcal, pljuval, cukal za lase in enkrat se spomnim, da me je pljunil v obraz. Meni je bilo to tako grozno in še dandanes vem ime in priimek tega fanta, ko sem polovico ostalih sošolcev že pozabila, njega se še vedno spomnim in je še vedno v moji glavi. In še vedno ne vem, zakaj se je moral on do mene tako obnašati,« je povedala iskreno.

Po raziskavah vsak četrti mladostnik doživi nasilje

Zgodba Ane Klašnja je na žalost le ena izmed mnogih. Po raziskavah v Sloveniji vsak četrti mladostnik poroča, da je že bil žrtev medvrstniškega nasilja. Nasilje se lahko kaže v različnih oblikah – od fizičnega do psihičnega, verbalnega ali celo spletnega. Strokovnjaki opozarjajo, da je ključno pravočasno prepoznati znake nasilja in ukrepati.

RTV Slovenija je s kampanjo #OdpikajmoNasilje usmerjena v ozaveščanje in preprečevanje medvrstniškega nasilja. Cilj je spodbuditi otroke, mladostnike in odrasle k sprejemu štirih ključnih zavez proti nasilju ter jih opremiti z orodji za prepoznavanje in soočanje s tovrstnimi situacijami.

Nasilje se lahko zgodi komurkoli – tudi nekomu, ki danes navdihuje mlade s svojo predanostjo umetnosti in uspehom. Pričevanje Ane Klašnja je hkrati tudi pomemben opomnik, da je o nasilju treba govoriti in se mu odločno postaviti po robu.