Američan, ki je obiskal Slovenijo, povedal, po čem si jo bo zapomnil (VIDEO)

Justus Reid, 23-letni Američan, ki je sledilce razveseljeval s prepevanjem znanih slovenskih, hrvaških in srbskih pesmi, je po devetih mesecih življenja na Balkanu odpotoval novim dogodivščinam naproti. Za kratko se je v preteklosti ustavil tudi v Sloveniji ravno v času avgustovskih poplav. Nastopil je tudi na koncertu Luke Basija, Jure Košir pa ga je učil smučanja.

Po daljšem, skoraj enoletnem postanku na Balkanu, kjer je z yugom prevozil 27.000 kilometrov, je na instagramu pod črto povedal, kaj meni o posameznih državah. Poleg Slovenije je obiskal Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Makedonijo.

Povedal je, po čem si bo zapomnil vsako od teh držav. O Sloveniji je poudaril, da ga od vseh, ki jih je obiskal, po kulturi najbolj spominja na njegov dom v ZDA.

»Bled je lep in Ljubljana je najbolj moderno mesto na Balkanu. Tudi Maribor je lep, a tam nimaš veliko za početi. Slovenija je čudovita, ampak ne dovolj, ko si želim iz cone udobja,« je dejal.

Pri Hrvaški je omenil prekrasno morje. »Hrvaška ima obalo in je država, ki bi jo priporočal za kratke poletne počitnice. Split, Dubrovnik in Murter so čudoviti, Zagreb je odličen kraj za delo. Imel sem nekaj težav, zdaj pa je vse v redu,« je povedal Justus.

Pri BiH je pohvalil hrano, multikulturo in prijetne ljudi, za Srbijo je dejal, da ima dolgo in bogato zgodovino, v Makedoniji pa je doživel kulturni šok. Več si lahko ogledate na njegovem instagram kanalu, ki ga spremlja že 465.000 ljudi.