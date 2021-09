Ambrož na kmetiji v strahu in solzah zaradi brata (VIDEO)

Nov teden, nova glava družine. Poveljevanje na kmetiji je prevzelin svojo vlogo vzel nadvse resno. Tekmovalci so se posmihali, da mu je klobuk hitro stopil v glavo. Skrbelo jih je tudi, ali si je dovolj dobro zapomnil navodila gospodarice za vsa dela, ki jih morajo opraviti.mu je očital, da žensk, ki so pospravljale sobe, ni imel dovolj pod nadzorom.Iz tira ga je vrgel nenapovedan obisk, z avtodomom so se na posestvo pripeljali štirje novi tekmovalci, med njimi tekmovalki iz Sanjskega moškegain. A ko so se zin snastanili na travniku v bližini, se jim ni nič mudilo na kmetijo, kjer so jih nestrpno pričakovali.insta se končno lahko sprostila, ker so že vsi ugotovili, da sta par. Bolj v skrbeh pa je bil. Njegove misli so bile le pri eni stvari – skrinjici, ki sta jim jo na prvi večer dala dvojčka. V njej je našel telefon, a ga spravil nazaj in čakal, kakšno sporočilo bo dobil od stricev iz ozadja. »Strah me je, kaj je za tem. Ne želim, da bi naša družina 'nasrkala', živim za to družino.«Ambrož se je v trenutkih, ko ni vedel, kaj naj stori, izpovedal tudi o boleči izgubi brata. »On me je naučil vsega, kar sem zdaj, da ne smem popuščati in se ozirati nazaj. Takšno srce, kot je imel on ... Odkar smo ga izgubili, smo se še bolj povezali, ostali smo le trije,« je povedal v solzah in dejal, da se je tudi z nekaterimi tekmovalci v Kmetiji zelo ujel.