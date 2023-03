Ambiciozen in vznemirljiv teden slovenske drame (FOTO)

S krstno uprizoritvijo drame Deževen dan v Gurlitschu Milana Ramšaka Markovića v režiji Sebastijana Horvata se je ob praznovanju svetovnega dneva gledališč tradicionalno in že triinpetdesetič začel Teden slovenske drame. Podobo letošnjega festivala domače dramatike je kot selektor tekmovalnega in spremljevalnega programa v veliki meri oblikoval gledališki kritik, urednik in dramaturg Rok Bozovičar.

Odprtje festivala vsako leto spremlja podelitev stanovskih nagrad Združenja dramskih umetnikov. Letošnjo igralsko nagrado Marija Vera za življenjsko delo je prejela Milada Kalezić, nagrado Polde Bibič za življenjsko delo pa Dušan Mlakar. Nagrado Duša Počkaj za dveletno obdobje sta dobili Tamara Avguštin in Jana Zupančič, nagrado Marko Slodnjak za dveletno obdobje pa Jera Ivanc. Letošnji Teden slovenske drame je po besedah direktorja gledališča Jureta Novaka še malo bolj ambiciozen, še malo obsežnejši in še malo bolj vznemirljiv.

Selektor letošnjega tedna drame Rok Bozovičar z igralko Živo Selan

Igralsko nagrado Marija Vera za življenjsko delo je prejela Milada Kalezić.

Igralec Miha Nemec se je po uspešni premieri brez slabe vesti posladkal z igralko Darjo Reichman.