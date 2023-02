Alyo z zaroko presenetil na nastopu, kdaj bo poroka?

Priljubljena pevka Alya se bo poročila. Na nedavnem koncertu za pusta jo je namreč njen izvoljenec zaročil. To je storil kar med njenim nastopom. Oblečen v mornarja je s prstanom v roki segel proti odru in Alya je rekla ja.

Kot smo poročali, je Alya v zvezi z bobnarjem svoje spremljevalne skupine Luko Jošovcem. Kljub vsem preprekam na njuni poti, sta si uredila skupen dom in očitno bo kmalu sledila še poroka.

Lani je ob izdaji pesmi Ti z mano znaš za Slovenske novice povedala, da je spremnila svoje mnenje o poroki: »Nisem bila klasično dekle, kot moje vrstnice, ki so že v najstništvu sanjarile o zaroki in poroki. Takrat sem bila prepričana, da sta lahko dva skupaj ne glede na izmenjavo zaobljub in podpisanega dokumenta. Z leti pa vedno bolj razmišljam, da je to predanost drugemu in priložnost, ko se okoli para zberejo vsi pomembni ljudje. Poroka je lahko prelomen trenutek v življenju in glede na to, da sem kot nastopajoča na svatbah izkusila ogromno čudovitih trenutkov, sem začela malce bolj razumeti, zakaj je to tako posebna, čarobna in dodatna potrditev zveze.«