Alyina hiška že stoji: ste videli, kakšen razgled bo imela? (FOTO)

Nedavno smo pisali, da pevka Alya gradi svojo hiško. Stroji so brneli, pridne roke pa jo zgradile.

»Moja hiška bo končno dobila podobo,« je obelodanila pevka in razkrila, da bodo okna in vrata kmalu na poti. »A veš, to so te stvari, ki si jih zapomniš cel 'lajf'. Spomnim se starih staršev, kako sta vedno razlagala, kje sta kaj kupila in kako težko je bilo dobavljivo. Res smo lahko hvaležni, da živimo v času, ko je to vse zelo na 'izi' in hitro.«

Alya je objavila tudi fotografijo z gradbišča in razkrila še veličasten razgled.