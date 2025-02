Alya verjame v pravo ljubezen

Alya je ena tistih pevk na naši glasbeni sceni, ki navdušuje s svojo karizmo in dobro voljo. Z glasbo se ukvarja od mladih nog, saj je že kot deklica igrala klaviature in ustvarjala lastne pesmi. Letos pa mineva 25 let, odkar se z glasbo ukvarja profesionalno, zato se je odločila, da bo ob tem jubileju priredila več koncertov in obiskala kulturne domove po vsej Sloveniji.

Obenem je na pragu praznika zaljubljenih izdala novo pesem in videospot z naslovom Tvoja, za katero je besedilo napisala priznana tekstopiska Urša Vlašič, glasbo pa sta ustvarila Miha Gorše in Uršin sin Maj Vlašič. »To je pesem o dvojini, v kateri se bo našel marsikdo, ki vztraja v ljubezenski zvezi in ve, da je vredno vztrajati,« nam je zaupala Alya, ki verjame v dolgo in lepo ljubezen, ki lahko traja večno. Kot dodaja, je Vlašičeva napisala prelepo ljubezensko besedilo, Gorše in Vlašič pa melodijo, ki kar vabi na valček v dvoje.

V videospotu nastopa družina Tomaža Planklja. FOTO: JAKA BIZJAK

»Zelo sem vesela, da je ta pesem lahko moja in da z njo v svet pošiljam lepo sporočilo za vse nas. Urša je lepo zapisala, da je ljubezen kot vožnja z vlakom upanja v neznano: nekdo s tabo vstopi in hitro izstopi, če nista si usojena. Tako se včasih žal zgodi v življenju. A če srečamo človeka, s katerim čutimo izpolnjujoč odnos, sem prepričana, da je vredno vztrajati,« pravi pevka, ki meni, da dolgoletni, izpolnjujoči medsebojni odnosi ne bi smeli biti nikoli iz mode, saj v takšni dvojini lahko postajamo samo boljši ljudje.

Za čustveno pesem Tvoja je Alya z ekipo Neovisuals posnela tudi videospot. In to v Celjskem domu, kjer je, kot pravi, zanjo ena najlepših dvoran v Sloveniji. Nasploh je Celje mesto, ki je pevki zelo pri srcu, nanj je navezana že od otroških dni, saj je njena mami Cvetka tudi Celjanka. Kadre so posneli še v celjskem klubu Vrtnica ter v štajerski prestolnici, Mariboru.

Alya je na sceni 25 let. FOTO: JAKA BIZJAK

Glavno vlogo dolgoletnega para so v videospotu odigrali slovenski fotograf Matic ter njegova žena Katarina Lipar ter njuni otroci. Poleg glavnega para nastopa še Tomaž Plankelj z ženo in njunima otrokoma. Za veliko smeha na snemalnem dnevu pa je poskrbela skupina prijateljev, ki si je nadela nagajivo ime Zvezdice.