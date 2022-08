Alya se je pokazala v bikinkah

Alya je znana po zanimivih opravah na svojih nastopih, prav tako pa vsako poletje rada pokaže svojo zavidanja vredno postavo v kopalkah. Tudi tokrat je sledilce razveselila s fotografijo v belem bikiniju, oni pa so jo zasuli s pohvalami. Nič čudnega, saj njena postava res ne kaže 39 let, kolikor jih je maja dopolnila. Ta očitno ni samo plod dobrih genov, ampak tudi veliko gibanja. Nedavno je na instagramu namreč objavila svoje poletne zaobljube, med katerimi se ena glasi »Skrbi za psiho-fizično kondicijo-beri dvigni rito in športaj:)«