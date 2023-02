Alya napovedala spremembe: Čutim, da sem počasi pripravljena (FOTO)

Slovenska pevka Alya se je te dni spomnila na svojega pokojnega psa. Zapisala je, da ga preveč pogreša in da je verjetno le prišel čas, da si omisli novega kosmatinca.

»Mislim, da sem počasi pripravljena. Pogrešam jo. Pravijo, da je dobro takoj zamenjati kužka z drugim, ko ti tvoj umre. Meni to ne gre, minevajo tri leta odkar je ni, pa se še vedno odločam, cincam. Ampak mislim, da se bo letos nekaj zgodilo, tako čutim Zanimivo, da imam tudi ves čas občutek, kot da se bo reinkarnirala v mojega naslednjega psa. Kolikor jo sanjam, bi bilo čisto možno,« je zapisala Alya.

Pod njeno objavo so se zvrstili komentarji in izkušnje ljudi, ki so prav tako izgubili svoje pasje ljubljenčke in zdi se, da ima Alya veliko podporo, da bi si kužka le podarila.