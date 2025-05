Alya bo praznovala v velikem slogu: za vsako leto ena uspešnica

Letošnje leto je za Alyo zelo posebno, saj poteka v znamenju njene razgibane četrt stoletja trajajoče kariere. Zagotovo se je pevki najbolj zapisala v srce zmaga na 36. festivalu Melodije morja in sonca, kjer je leta 2016 slavila s pesmijo Srce za srce. Velik uspeh je doživela tudi s pesmijo Fluid, s katero se je leta 2004 udeležila Eme in zasedla tretje mesto.

Prejela je tudi nagrado srf za najbolj predvajano skladbo leta 2004 ter bila hkrati nominirana za prestižnega viktorja. Leta 2008 je bila pesem A veš izbrana za najbolj predvajano pesem tistega leta, prejela je tudi nagrado diamant. Prav tako se lahko pohvali z dvema nagradama zavoda IPF za najbolj predvajano skladbo leta, in sicer leta 2018 za pesem Srce za srce, leta 2013 pa za pesem Zlaži se mi. Večkrat je sodelovala na Emi, prav tako je nastopila na najodmevnejših festivalih na Hrvaškem. Sicer pa je že njena prva plošča, ki jo je preprosto poimenovala Alya, leta 2004 dosegla zlato in platinasto naklado.

Pela je celo nad oblaki

Alya slovi kot vselej nasmejana, dobrovoljna in optimistična pevka, poslušalce ima tako med mlajšo kot starejšo generacijo. Zato ni dvoma, da bo koncert, ki ga ob 25-letnici kariere pripravlja z ekipo spremljevalnih glasbenikov v eni naših najbolj prestižnih koncertnih dvoran, uspešen. Po različnih slovenskih krajih bo sicer gostovala skozi vse leto in razveseljevala občinstvo.

Koncertno turnejo je poimenovala preprosto Tvoja, vrhunec celoletnega dogajanja pa bo Alya s spremljevalnim bendom praznovala v Linhartovi dvorani 11. septembra, ko bo pripravila poseben praznični večer s spektaklom, v katerem bodo sodelovali številni zanimivi gostje. Alya je, kot pravi, v bogati karieri doživela veliko prijetnih postankov, ki so bili včasih tudi nenavadni in so postavljali nove mejnike.

Med njimi je bil zagotovo koncert nad oblaki, na višini 4000 metrov. V letalu, ki je poletelo nad Zagrebom, je Alya na odru, ki je bil postavljen tik za pilotsko kabino, leta 2014 nastopila v družbi legendarnega, danes žal že pokojnega pevca Massima, s katerim sta potnike spravila na noge. S spremljevalno skupino je nastopila na strehi hiše znanega trgovca z avtomobili, kamor so jo po zraku dostavili s posebnim dvigalom. In kaj pripravlja za poseben koncertni večer v Cankarjevem domu? Vse bo potekalo v znamenju njene velike obletnice, zato je koncert poimenovala 25 hitov za Alyinih 25 let.

V Cankarjevem domu obljublja nepozaben večer. FOTO: JAKA BIZJAK