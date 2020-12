Alma Rekić razmišlja o selitvi v Ameriko

Panika med ljudmi, poslovite se od najdražjih, v ponedeljek bo konec sveta

Vse od vstopa v 21. stoletje lahko vsako leto beremo zgodbe in predvidevanja o skorajšnjem koncu sveta, apokalipsi in sodnem dnevu. Nove teorije zarote se širijo kot ogenj vse od pojava razmišljanj, da so Maji v svojem koledarju predvideli konec sveta za 21. december 2012. Teoretiki zarot zdaj pravijo, da so se Maji zmotili in da se bo konec sveta zgodilo prav letos, ta ponedeljek, 21.