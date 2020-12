Alma Rekić presenečena: To skrivnost sem skrivala eno leto

Na jedilniku so tudi juha matzo ball s tartufi, piščančji »šnicl burger« in cvetača s sezamovimi semeni, z rozinami, s čilijem in še čim ter tudi slovenska jabolčna pita.

Alma Rekić je pred dnevi zdravstvenim delavcem infekcijske klinike v Ljubljani delila obroke hrane. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

»Kje ste pa to izvedeli?« je bila presenečena, ko smo jo poklicali, da jo povprašamo o tem, kako so na newyorškem Manhattnu odprli, katere lastnik je inženir avstralskega rodu, Alma pa chefinja za sladice. To skrivam že več kot eno leto, je dodala in pojasnila, da se ni pohvalila z velikim uspehom, dokler ni bilo vse dogovorjeno. Pojasnila je, da se jim je v restavraciji zgodil tiskarski škrat in da je pravzaprav odgovorna ne le za slovenske sladice, ampak za vse slovenske jedi, ki jih nudijo. Tiskarski škrat jim je ponagajal tudi pri zapisu imena znane slovenske kuharske mojstrice, ki pa jih bo na to seveda opozorila.Restavracija, ki združuje interpretacije klasične slovenske kuhinje s sezonsko novo ameriško kuhinjo, je svoja vrata odprla pred dnevi, uradno odprtje pa bo, ko se jim bo lahko na Manhattnu tudi fizično pridružila nekdanja žirantka v šovu Masterchef Slovenija. Kako je prišlo do sodelovanja in kakšne načrte ima Alma onstran Atlantika, lahko preberete v spodnjem pogovoru.Preberite tudi:Ponosna sem, da sem bila izbrana za New York. Dvakrat ali trikrat sem že odpovedala pot v New York zaradi zamude pri odprtju, ko sem bila že tik pred odhodom na odprtje, pa se je pa začela zadeva s korono. ZDA so bile takrat ene prvih, ki so zaprle svoje meje. Ja, je eden največjih uspehov, sploh s stališča, ker mi je v ponos, da se odpira slovenska restavracija v New Yorku in ker sem bila izbrana za pomoč.Gospod Dean me je kontaktiral prek priporočila nekega mojega prijatelja in prijateljice. Ko me je kontaktiral, sem se spraševala, kaj je to v New Yorku, dokler nisem ugotovila, da imajo koncept slovenske restavracije. Dean je bil maja lani pri meni na Bledu, prišel me je pogledat in do konca sva se dogovorila o sodelovanju.Žena. Ona ima slovenske korenine, on pa je avstralskih in irskih korenin.Dean je izrazil želje, kaj bi imel. Niti ne toliko odmevna slovenska hrana, ampak bolj na moderen način. Gre tudi za naše sestavine. Menila sem, da moramo povezati hrano z vini in tudi našimi morebitnimi izdelki. Hotel je tudi 'kremšnito', a ne na tak način …Ne, je pa vaniljina krema, naprej pa ne bom.Pravzaprav je nekaj med zavitkom in pito.Pripravila sem seznam, poslala recepturo, slike jedi. Potem je bil chef z mano v navezi, ko je pripravljal jedi, sva se slišala po skypu. Če imajo kakšna vprašanja, sem jim na voljo še danes. S sedanjim chefomsva bila na zvezi pred dvema dnevoma, zaradi situacije vse poteka na daljavo.Da. Res sem se veselila, ker sem bila tik pred odhodom februarja, potem pa se je začelo s korono. Restavracija pa je odprta. Načrtuje se veliko odprtje, ko bom končno lahko prišla. Nameravam pripraviti tudi slovensko tradicionalno večerjo, ampak na moderen način. Tako da bi to potem skuhala tam za goste na odprtju. Imam tudi svoj koktejl z imenom Alma Rekić dreams. Predlagala sem, kaj imam jaz rada, oni so pa naredili koktejl.Da, to bodo večeri z mano. Najprej na uradnem odprtju, potem bom pa gostovala vsakih nekaj mesecev.Trenutno ja. Razmišljali smo tudi o selitvi, bila je opcija, a se takrat nisem odločila za to. Bomo videli. Pustimo se presenetiti.Aktivno, predvsem dobrodelno. Čez poletno sezono sem bila aktivna na Pogačarjevem trgu, za Zvezo prijateljev mladine sem razdelila čez 500 obrokov. Prejšnji teden sem pred infekcijsko kliniko okoli 300 obrokov razdelila članom našega medicinskega osebja. Pomagam na teh področjih.Po pravici povem, da sem v vseh teh sezonah gledala smo dve oddaji in pol, ko sem bila jaz tam, ker sem jih morala. Sicer pa televizije ne gledam veliko. Televizija je prižgana, a je ne gledam, samo da nekaj brni v ozadju.Preberite tudi:Ne, žal ne. Čaka me še ena operacija, tudi to se je zdaj zamaknilo, se pa 'štimamo'. Sem vedno optimistična, ne pustim se tako zlahka.Vse, kar si želim, je, da se končno ta agonija z virusom neha, da dobijo ljudje končno nazaj svoje službe. Skrbi me, da bo naslednje leto totalen propad, govorim za področje gostinstva in turizma. Jaz živim za naše gostinstvo, to je moje življenje. Ravno danes sem dobila klic, da sta dva ostala brez službe iz istega gospodinjstva. Hudo je. Res si želim samo zdravja in zdravja ter da se to neha, ostalo pa že pride.