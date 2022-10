Alma ima na Manhattnu svoj koktajl (FOTO)

Nekdanjo žirantko treh sezon oddaje Masterchef Slovenija Almo Rekić vedno najdemo v kuhinji, bodisi domači ali službeni ali kjerkoli, kjer so tema kuhanje in vrhunski recepti. Pred kratkim se je vrnila s potovanja po New Yorku, kjer je tudi kuhala in poučevala.

Alma v newyorški pekarni z lastnikom Deanom O'Neillom. FOTO: osebni arhiv

Zakaj in s kom ste obiskali New York?

»Namen potovanja sta bila obisk restavracije Pekarna na Manhattnu ter izvedba kulinaričnih večerov s slovensko hrano. Z lastnikom Deanom O'Neillom se poznava že tri leta in imava dogovor za moje prihode v New York. Že takrat sem pripravila koncept za hrano. Tokrat sem bila s soprogom, zadržala sva se sedem dni.«

Kaj sta počela v prostem času?

»New York je resnično ogromen, zato je mogoče tudi veliko videti. Moja prva točka je bil Nacionalni muzej. Nasproti muzeja se že začne raztezati Central Park, kjer se lahko umaknejo v zeleno oazo sredi vrveža. Obiskala sem tudi na Empire building, Kip svobode, Rhode Island, WTC, vrhovno sodišče, različne cerkve, znameniti Flatiron building, Chrysler building, China town, Little Italy, Manhattan, Soho, Brooklyn bridge, Queens in še bi lahko naštevala.«

New York jo je sicer navdišil, a le za dopust. FOTO: osebni arhiv

»Ljudje so dokaj zanimivi, sicer sem imela občutek, da si tam lahko tudi 'vesoljec' in te nihče ne obsoja. Posebnost je pri njih normalna, pri nas pa bi bila tabu. Cene pa so dokaj zasoljene, vendar standardu primerne. Z našimi plačami ne bi mogli funkcionirati. Denimo vlak v eno smer stane 11 dolarjev za eno osebo, podzemna od tri do štiri. Seveda je velikokrat treba kombinirati oboje, sta pa najhitrejši prevozni sredstvi. Če povzamem na kratko, tam bi lahko živela, vendar definitivno ne na Manhattnu, bi pa se lahko videla v Queensu in podobnih področjih. Še vedno pravim, hvala, Slovenija, da si.«

Na steni newyorške pekarne visijo slike Slovenije. FOTO: osebni arhiv

»Hrana je lahko v redu, če izbereš primerno restavracijo. Drugače mi pa ulična hrana ni všeč. Pokusila sem pravo newyorško pico in je bila super. Veliko preveč uporabljajo sladkorja, povsod. Tako na kruhu kot v omakah, mesu, kjer koli. Obožujejo ocvrto hrano, pa kar koli to že je. Živijo dokaj nezdravo. Redko kdo kuha in posveti čas temu ritualu.«

Slišali smo, da ste v New Yorku pustili poseben pečat …

»Ja, na Manhattnu imam svoj koktajl Alma's fields of dreams (Almina polja sanj), sestavljen iz suhega gina, esence bazilike, svežih jagod, jagodnega pireja, mineralne vode in drobljenega ledu. Danes stane 20 dolarjev.«