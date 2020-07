Aljoša Bagola pustil službo in odpotoval

Pozor na cestah, napoved se uresničuje! Kako je pri vas?

Nevihte, ki so Slovenijo zajele okoli 16. ure, ovirajo promet v večjem delu Slovenije, zato voznike Dars opozarja, naj se ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. Vremenoslovci so sicer že pretekle dni napovedali, da bo poslabšanje vremena najprej zajelo severni del države, in tako se je tudi zgodilo. Dežuje in pada toča. Do večera bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Zapihal