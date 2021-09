Aljaž v Kmetiji: Ti stebri so podobni Mariji. Marija je zabita v glavo, kol pa v tla!

V tokratni epizodi je bila v ospredju glava družine, ki se je trudila izpolniti nalogo. Vsem je dihala za ovratnik in vestno pregledovala izpolnjevanje ukazov. Tekmovalcem to ni ustrezalo in konflikti so se vrstili drug za drugim. Najhujšega je imela szaradi ograje.Franc je kričal: »Mi delamo to ograjo že ves dan. Zaradi take babe zmešane. Ena baba bo mene ... v glavo. Pojdi stran, prosim, pusti me pri miru, me ne poznaš! Ne veš, kakšen sem. Raje me pusti pri miru! Jaz še nisem videl take ograje za konje. Mogoče nam bodo pa noje pripeljali.« Marija je bilo žal, da Franc ni sposoben mirne komunikacije, rekla je, da se njun pogovor vedno konča z njegovim kričanjem. »Frančevo dretje vzbuja slabo energijo. In to tudi druge dol drži.«Marijino vodenje je najbolj motilo, ki je to tudi vsem povedal, njej šele ob obisku. »Odkar je dobila klobuk, je dobila tudi vso pamet. Mislim, da bomo samo zaradi nje pri nalogi padli. Preveč je je povsod, vsakih pet minut pride in soli pamet ... Ti stebri so podobni Mariji, Marija je zabita v glavo, kol pa v tla!« se je repenčil in povedal še marsikatero krepko na njen račun.Da pa le ni bilo vse negativno, sta poskrbelain, ki sta si ustvarila romantično vzdušje ob ognju in se stiskala pod skupno odejo. Zna biti, da je Ambrož že popolnoma zaljubljen, tako vzneseno je govoril o njenem značaju in svojem življenju, ki je po njegovem boljše v zvezi kot v samskem stanu.