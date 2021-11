Aljaž šov zapustil po izpadu Line: Jaz bi igro igrala čisto drugače

Lina in Aljaž sta v šovu Kmetija dobro 'mešala štrene' in dolgo vodila igro. Večinoma so ju dojemali kot resno konkurenco in vprašanje časa je bilo, kdaj bodo izločili enega od njiju. A Lina je izpadla v dvoboju, najprej proti Karin in nazadnje še proti Poloni, Aljaž se je brez pomislekov odločil, da zapusti šov skupaj z njo.

»Vsak človek naju lahko dojame popolnoma drugače. Eni naju bodo dojeli kot direktna, iskrena, drugi pa spet popolnoma drugače. Midva sva pač direktna in poveva vse v obraz, kar pa ljudem velikokrat ni všeč, ker stvari dostikrat lahko bolijo, sploh če je to resnica. Jaz bi igro igrala čisto drugače in tudi z drugimi osebami,« za spletno stran 24ur odgovarja na obtožbe spletnih komentatorjev, češ da sta bila v šovu prikazana kot zahrbtna, hinavska, nesramna ...

Ob tem dodajata, da sodelovanje v šovu nanju ni vplivalo ne kot na par in ne kot na posameznika, prav tako jima ni bilo težko v izolacija, saj sta imela drug drugega. O naćrtih za prihodnost povesta: »Jaz moram dokončati faks, ki sem ga ravno začela. Oba pa se morava navaditi nazaj svoje vsakodnevne rutine. Oh, kako bova izkoristila prepoznavnost, po pravici povedano, nimava pojma.« Ob tem poudarjata, da kljub namigom, nista v pričakovanju.