Ali veste, koliko Janji Garnbret pomeni prijateljica? Poglejte, kaj sta si naredili

Tisti, kido olimpijskih iger niso poznali, so zdaj lahko videli, kako prijetna, simpatična in iskrena je. S trdim delom je premagovala konkurenco na svetovnih prvenstvih in v svetovnem pokalu, za piko na i pa si je uresničila sanje še z zlatom na olimpijskih igrah. Ko so jo slovenski novinarji na prizorišču vprašali o občutkih po zmagi, ni mogla skriti solz sreče. Da je prva dama svetovnega plezanja odkrita, govorijo njene besede in dejanja, da je zvesta prijateljica, pa lahko vidimo na instagramu. S plezalkosta si lani oktobra omislili prav poseben 'pečat, znak prijateljstva – sonce in luno na svojih rokah.Janja je zapisala (nelektorirano): »Kako sem srečna, da jo lahko imam za najboljšo prijateljico? Ko sem odraščala, so prijatelji prihajali i odhajali, a imeti nekoga, ki ti daje brezpogojno ljubezen, podporo in razumevanje, ki te nasmeji, preveri, če si ok, ki pazi nate in ti želi najboljše. Nisva potrebovali tatuja, da bi naju spominjal na nezlomljivo prijateljstvo, a zdaj bom za večno imela majhen delček nje z mano. Mislim, da je zdaj obtičala z mano. Hvala, ker si to, kar si. Od lune do sonca.Tjaša Slemenšek.«