Je Maraaya odpovedala koncert v Stožicah? Oglasil se nam je Raay in povedal tole

Potem ko nas je bralec opozoril, da vstopnice za koncert Maraaye v ljubljanskih Stožicah niso več na voljo, smo se obrnili na predstavnika priljubljenega pop dueta Raaya. Preverili smo, ali so bile vstopnice sploh že v prodaji in zakaj jih trenutno ni mogoče kupiti.

Na vprašanja se je odzval Raay, glasbeni producent in polovica dueta Maraaya, ter pojasnil, da se je očitno zgodila zmeda. »Turneja koncertov 'Stožice, prihajava' sploh še ni bila objavljena, razen napovedi, da prihaja. Bralec je verjetno kliknil na povezavo do že izpeljane turneje, kjer so bili vsi koncerti že izvedeni,« je razjasnil.

To pomeni, da vstopnice za napovedani koncert v Stožicah še niso bile na voljo, zato jih tudi ni mogoče kupiti. Javnosti bo termin koncerta ter začetek prodaje vstopnic šele uradno predstavljen.

Čeprav koncert v Stožicah, ki bo marca prihodnje leto, še ni odprl prodajnih kanalov, Maraaya po uspešni turneji po Sloveniji tudi to poletje ostajata dejavna na drugih odrih. Znano je, da bosta nastopila na Ormoškem poletju, festivalu Pivo in cvetje v Laškem in na samostojnem koncertu na gradu Vurberk.

Z Eventima, ki skrbi za prodajo vstopnic, so nam odgovorili, da koncerta Maraaye v Stožicah še niso imeli v prodaji niti ne v pripravi.