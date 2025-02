Je Klemen Slakonja milijonar? To pravijo številke ...

Klemen Slakonja, pevec in imitator ter zmagovalec letošnje Eme, na YouTubu že več let dosega izjemen uspeh, zlasti s svojim videom Putin Putout, ki je do danes zbral že več kot 57 milijonov ogledov. Toda koliko zasluži Slakonja s svojim kanalom, ki ima trenutno 246.000 naročnikov?

YouTubovi ustvarjalci zaslužijo predvsem z oglasi na svojih videoposnetkih. Povprečna cena na tisoč ogledov (CPM – cost per mille) se običajno giblje od 2 do 12 evrov, odvisno od regije in niše. Vendar je treba upoštevati, da se oglasi ne prikažejo pri vsakem ogledu – povprečno je monetiziranih približno 50 odstotkov vseh ogledov.

Ocenjeni zaslužek videa Putin Putout

Če predpostavimo, da Slakonja zasluži med 1.200 in 6.000 evrov na milijon ogledov, lahko ocenimo njegov zaslužek pri 57 milijonih ogledov:

Nizek razpon (2 evra, monetizirano 50 odstotkov vseh ogledov):

(57 milijonov ogledov ÷ 1,000) × 2 × 0.5 = 57.000 evrov

57,000 × 0.96 = 54.720 evrov

Visok razpon (12 evrov, monetizirano 50 odstotkov vseh ogledov):

(57 milijonov ogledov ÷ 1,000) × 12 × 0.5 = 342.000 evrov

342,000 × 0.92 = 328.320 evrov

Torej je Klemen Slakonja samo z videom Putin Putout, ki ga je posnel pred osmimi leti, potencialno zaslužil med 54.720 in 328.320 evrov prek YouTubovih oglasov.

Putin Putout mu je prinesel slavo. FOTO: Press Release

Ocenjeni skupni zaslužek na kanalu

Ker ima Klemen Slakonja 246.000 naročnikov in več uspešnih videov, je možno oceniti še njegov zaslužek na podlagi skupnih ogledov. Če predpostavimo, da ima skupno okrog 85 milijonov ogledov, potem bi njegovi prihodki iz YouTubovih oglasov lahko znašali:

Nizek razpon:

(85 milijonov ogledov ÷ 1,000) × 2 evra × 0.5 = 85.000 evrov

Visok razpon:

(85 milijonov ogledov ÷ 1,000) × 12 evrov × 0.5 = 510.000 evrov

Njegov skupni zaslužek iz YouTuba bi torej lahko znašal med 81.600 in 489.600 evrov.

Slakonja nastopa v živo in prodaja vstopnice za svoje predstave. FOTO: Adrian Pregelj

Dodatni viri prihodkov

YouTubovi oglasi niso edini način monetizacije. Ustvarjalci, kot je Slakonja, pogosto služijo tudi prek:

Sponzoriranih videov – blagovne znamke plačujejo ustvarjalcem za promocijo svojih izdelkov.

Nastopov in koncertov – Slakonja nastopa v živo in prodaja vstopnice za svoje predstave.

Prodaje glasbe in licenciranja vsebin – njegove parodije bi lahko ustvarjale dohodek tudi prek prodaje pesmi na platformah, kot so iTunes in Spotify.

Patreon in donacije oboževalcev – nekateri ustvarjalci dodatno zaslužijo prek podpornih platform.

Patreon je spletna platforma, ki ustvarjalcem omogoča, da od svojih oboževalcev (t. i. »patronov«) prejemajo redno finančno podporo v zameno za ekskluzivne vsebine, dostop do zakulisja ali druge ugodnosti. Gre za priljubljen način služenja z vsebinami, ki omogoča večjo neodvisnost od oglasnih prihodkov in zagotavlja stabilnejši dohodek.

Ali je YouTube dovolj za preživetje?

Čeprav je zaslužek od YouTuba lahko visok, večina ustvarjalcev ne preživi le od oglasov. Slakonja je verjetno svojo YouTube kariero dopolnil s prihodki od koncertov, TV-nastopov in sponzorskih sodelovanj.

Z uspešnimi videi, kot je Putin Putout, in močno bazo oboževalcev mu YouTube nudi dobro osnovo, a resnično donosni ustvarjalci običajno razširijo svoj poslovni model še na druge platforme in oblike nastopanja.