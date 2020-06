Alfijeva knjiga gre v tiskarno

Janševi Urška in Alenka izstopali z belima (FOTO)

Vlada je ponovno uvedla obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in na javnih krajih. Ukrep je začel veljati danes, na dan, ko naša država slavi 29. rojstni dan. Predstavniki vlade in drugi funkcionarji, med njimi predsednik državnega zbora Igor Zorčič in predsednik države Borut Pahor, pa so se očitno odločili biti dober zgled in so maske nosili že na praznični