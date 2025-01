Alfi Nipič 'udaril' po Slovencih: Na to moramo biti ponosni. To je naše ... (VIDEO)

Alfi Nipič, ikona slovenske narodnozabavne glasbe, je s svojimi izjavami okrcal slovensko družbo in njen odnos do glasbe.

»Hrvati vrtijo samo hrvaško glasbo. Mi pa moramo čakati, da kako glasbo slišimo po slovenskih radiih, to je škoda,« je zaslediti na posnetku, ki kroži po omrežju X Alfijeve besed. »Mi imamo mogoče malo premalo spoštljivega odnosa do slovenske besede in to bi se moralo dati popraviti, če se bo le dalo, ker tudi na to moramo biti ponosni. To je naše.«