Alfi Nipič se nam je oglasil iz covidnega oddelka: Če tega ne vidiš, ne bi verjel

Nedavno smo poročali, da je za covidom hudo zbolel tudi priljubljeni slovenski glasbenik Alfi Nipič, ki zaradi hujšega poteka bolezni potrebuje tudi bolnišnično zdravljenje. Mariborčana so te dni premestili iz intenzivne enote, kjer je bil 10 dni. Oglasil se nam je iz navadnega covidnega oddelka in sporočil dobro vest: da se njegovo stanje počasi izboljšuje.

»Dobil sem že obvestilo, da sem negativen, še vedno pa imam pljučnico. Premestili so me iz intenzivne enote na navadni oddelek, tu bom moral ostati še nekaj časa,« je sporočil 77-letnik, ki je imel v preteklosti že hude zdravstvene težave, njegovo živjenje je viselo na nitki ob akutnem vnetju trebušne slinavke.

»V bolnišnico sem prišel nekje po 20. novembru, po nasvetu mojega zdravnika. Prišli so me iskat domov in me sprejeli v intenzivno enoto, vendar stopnjo nižje. Tam sem bil 10 dni,« je o zdravljenju povedal Nipič, ki kar ni našel dovolj besed hvaležnosti zdravstvenemu osebju. »Ti ljudje ti vsak dan dajejo moč. Občudujem jih, kako vse to zmorejo. Če tega ne vidiš, ne moreš verjeti, kaj počnejo dneve in noči.«

Nipiču smo tudi v imenu bralcev Slovenskih novic prenesli pozdrave in mu zaželeli čim hitrejše okrevanje. »Vsem skupaj se iskreno zahvaljujem za vse dobre želje, dobil sem prej dva tisoč sporočil. Dajejo mi psihično moč, da bolezen čim prej premagam.«

Več v tiskani izdaji Slovenskih novic