Alfi Nipič po bolezni na odru: Za daljšo turnejo še nisem pripravljen (FOTO)

V Muzeju narodne osvoboditve Maribor se je s koncertom izjemnega Alfija Nipiča odvilo sklepno dejanje razstave Ostal bom muzikant, posvečene 50-letnici popevke Silvestrski poljub in 60-letnici pevčevega bogatega delovanja.

Užival je tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki si je ob obujanju spominov in poslušanju zimzelenih uspešnic zaželel, da bi tudi maturanti kdaj zaplesali na katero od Nipičevih pesmi. FOTO: MEDIASPEED.net

Razstava je bila postavljena decembra lani, a zaradi takratnih razmer in Alfijevega zdravstvenega stanja ni bila izpeljana tako, kot so si jo zamislili, zato so pred dnevi priredili dogodek, kakršnega so načrtovali ob njenem odprtju. Alfi je sicer priznal, da še ni čisto pravi, a vendar je zbrano občinstvo pripravil do plesa.

Med koncertom, ki je trajal skoraj uro in pol, je Alfi opisal svojo ustvarjalno pot in se dotaknil številnih prigod, ki jih je doživel na glasbeni poti. Publika mu je skozi nostalgijo sledila, pri tem pa so se obudili spomini, ki so marsikateri obiskovalki orosili oči. Dogodek, Alfijev nostalgični nastop in pesem Slovenija, od kod lepote tvoje, je bil še posebno čustven za dolgoletno direktorico MNOM dr. Aleksandro Berberih Slana.

Zanjo je bil to eden zadnjih dogodkov, organiziranih v muzeju pod njenim vodstvom, konec junija namreč predaja vodstvo in obrača nov list, svojo kariero bo nadaljevala pri naših južnih sosedih, saj je sprejela položaj ravnateljice Muzeja mesta Zagreb.

Alfi je po koncertu, na katerem je v živo odpel kar petnajst pesmi, povedal, da njegovo zdravje po bolezni še ni čisto takšno, kot bi si ga sam želel, kljub temu pa veliko ustvarja, snema in nastopa. Za daljšo turnejo po Sloveniji še ni pripravljen, z veseljem pa se odzove na povabila, da se nastopajočim pridruži kot gost večera. Glasilke so še zmeraj v formi, kot so bile pred tridesetimi leti, zagnanosti ni nič manj. Pri petju in nastopanju uživa, glasba ga drži pokonci in z enako vnemo kot pred leti stopi na oder in zapoje svoje zimzelene pesmi, s katerimi že več kot petdeset let navdušuje občinstvo.

Dr. Aleksandra Berberih Slana je s plesom na pesem Slovenija, od kod lepote tvoje odplesala slovo Muzeju narodne osvoboditve Maribor. FOTO: MEDIASPEED.net

Razstava Ostal bom muzikant, ki se najprej seli v Koper, nato pa bo krožila po vsej državi, je tako samo delček bogate zapuščine besedil, glasbe in krasnih spominov na obdobje, ki ga pevska in zabavljaška legenda pušča za seboj.