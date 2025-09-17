Alfi Nipič je ostal muzikant – in legenda!

Na današnji dan pred 81 leti se je rodil legendarni Alfi Nipič, glasbenik, ki nas na glasbeni sceni razveseljuje že več kot šest desetletij. Uradno šteje za začetek njegove kariere nastop v koprskem hotelu Triglav, kjer je začel profesionalno prepevati decembra 1962. A pel je že prej kot dijak mariborske srednje tekstilne šole na mladinskih plesih, pa tudi pod koši Branika. Njegova glasbena kariera je izjemno bogata.

In še traja, saj nas Alfi z žametnim glasom razveseljuje in boža še danes. On živi to, o čemer poje v viži z naslovom Ostal bom muzikant, ki jo je v celoti ustvaril sam. A ostaja preprost človek, Štajerec, ki se zna pošaliti, slava pa mu nikoli ni stopila v glavo. O tem smo se prepričali že večkrat. Rad ima svojo družino, ženo Bebo ter sinova Sama in Dejana, ki so se morali med njegovo kariero precej prilagajati. Še zlasti v tistih 18 letih, ko je bil Alfi član legendarnega Ansambla bratov Avsenik in je pel v tercetu z Joži Kališnik in Jožico Svete. Obdobje, ko je nastopal z Avseniki in z njimi prepotoval domala ves svet, ga je še posebno zaznamovalo in mu potem, ko se je njihova pot končala in je nastopal s svojimi muzikanti, omogočilo številne nove priložnosti.

81 LET je star veliki Alfi Nipič.

Od lani muzej

Z leti se je nabralo toliko spominov, plakatov, fotografij, plošč, nagrad, člankov in intervjujev v časopisih in revijah, tudi predmetov, ki so zaznamovali njegovo glasbeno pot, da se je odločil, da jih razstavi v muzeju in tako pokaže vsem. Vrata muzeja v domači Jarenini so se prvič odprla junija lani, v letu, ko je slavil tudi okrogli jubilej, prav tako je izšla njegova biografija z naslovom Ostal bom muzikant. Mi smo muzej obiskali nedavno, skupaj z Alfijevim muzikantom, znanim in priljubljenim baritonistom Brankom Novakom ter legendarnim Vinkom Šimekom.

Alfi, če le utegne, pride v muzej tudi sam in obiskovalcem pove prenekatero anekdoto.

Basist Branko Novak in vodnica ter organizatorka programa v Alfijevem muzeju Andreja Cehnar

Veliko člankov je izšlo o Alfiju Nipiču v naših časopisih in revijah, tudi v Slovenskih novicah.

Ta je z Alfijem, in sicer kot Jaka Šraufciger, posnel hudomušno pesem Ko toti Štajerc v Dravo pade, ki je na mali vinilni plošči izšla leta 1983. V muzeju smo ju fotografirali skupaj pred panojem, na katerem je plošča ovekovečena, oba pa sta obujala spomine tudi na številne druge dogodivščine. Alfi je postregel tudi s prenekatero anekdoto z glasbenih popotovanj. Denimo tisto, kakšen cirkus je na letališču povzročil njegov veliki mehiški sombrero, ki ga je dobil v dar na potovanju po Mehiki. A ga je pripeljal v domovino in prav tako krasi eno od vitrin v muzeju. Ponosen je tudi, da je kar šestkrat obiskal nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza - Tita, nazadnje leto dni pred njegovo smrtjo.

V družbi slavnih

Fotografije pričajo o tem, da je bil pogosto v družbi številnih največjih svetovnih glasbenih zvezd, njegov glas pa slišimo na kar 42 ploščah, ki so jih posneli legendarni Avseniki, izšlo pa je tudi več kompilacij. V eni od vitrin je plišasti Floki, pes, ki ga je imel Alfi v rokah, ko je pel Avsenikovo vižo Moj Floki.

Med neprecenljivim arhivom je tudi plišasti pes iz Avsenikove viže.

Prejel je številna najvišja priznanja doma in v tujini, v nemščini o njem piše članke tudi Vinko Šimek.

Silvestrski poljub ima v muzeju, razumljivo, poseben kotiček.

Organizatorka programa in vodnica po muzeju Andreja Cehnar pove, da je muzej v prvem letu obiskalo okoli 5000 ljudi. »Največ iz Slovenije, pa tudi iz tujine, predvsem sosednje Madžarske in Avstrije, Nizozemske, celo s Floride smo imeli goste. Večinoma pa se skupine pripeljejo z avtobusi. V povprečju po dva na dan,« pove Cehnarjeva. Kot doda, si ljudje sploh ne predstavljajo veličine zapuščine.

Šestkrat je obiskal Josipa Broza - Tita.

»Ko vstopijo v muzej, so pogosto zelo glasni, ko jim začnem pripovedovati, pa v sekundi utihnejo in prisluhnejo,« pove Andreja Cehnar. Videti je mogoče veliko zapisov o Alfiju Nipiču, prav posebno mesto ima članek iz Slovenskih novic o tem, da Alfi tudi zasebno prijateljuje s svetovno priznanim modnim oblikovalcem Petrom Movrinom, ki mu je ukrojil več suknjičev, dva od njih sta prav tako razstavljena v muzeju.

Tri legende (z leve) Vinko Šimek, Alfi Nipič in Branko Novak, basist, Alfijev muzikant

Vinko in Alfi pred panojem z njuno malo LP-ploščo Ko toti Štajerc v Dravo pade, ki jo je Vinko posnel kot Jaka Šraufciger.

Alfiju ob današnjem rojstnem dnevu iskreno čestitamo tudi v uredništvu Slovenskih novic in mu želimo predvsem zdravja.