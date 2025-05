Aleš Vovk – Raay 14-letni pevki uničil sanje: »Rekel je, da nima časa za take, kot sem jaz«

Ko seje prejšnji teden Nika Zorjan odločila spregovoriti o početju Aleša in Marjetke Vovk ter težavah, ki jih je imela in jih še ima z njima kot sodelavcema, oziroma delodajalcema, si najbrž ni predstavljala, da bo s tem sprožila plaz komentarjev tistih, ki imajo z glasbenikoma podobne izkušnje.

Oglasil se je denimo Andrej Šumah, nekdanji sodelavec Luke Basija, ki je pojasnil, kako sta zakonca Vovk ravnala s člani banda po tem, ko je Luka postal njun varovanec. Mnogi so na spletu delili zgodbe o »pohlepu« Vovkovih, ki da nista želela nastopiti na dobrodelnih dogodkih, niti tega nista dovolila svojim varovancem, saj bi takšen nastop prinesel premalo ali nič denarja. Da temu niti slučajno ni tako, je sicer dejal Luka Basi, ki ima o Maraayi povedati same lepe besede, z njima rad sodeluje in se v njuni družbi tudi sicer odlično počuti.

Luka Basi je sicer med redkimi, ki so Alešu in Marjetki stopili v bran, medtem ko so se na Nikino stran postavila zveneča imena slovenske glasbe, med njimi Eva Boto, Špela Grošelj in Ana Praznik.

Obljubljene nagrade ni bilo

O svoji izkušnji z Alešem Vovkom se je medtem odločila spregovoriti tudi Ana Mengeš, ki je kot zgolj 14-letno dekle postala prvi glas Gorenjske. Za njeno zmago je bil zaslužen prav Aleš Vovk, tisto leto je namreč sam izbiral zmagovalca in ne strokovna komisija.

Za nagrado je Ana prejela lastno skladbo, ki naj bi jo napisal Vovk. »Kot zmagovalka sem Raayu napisala, kdaj pričnemo s pesmijo in dobila odgovor, če vem, s kom imam opravka, da on nima časa za take, kot sem jaz,« je grenko izkušnjo opisala zdaj 25-letna Ana, ki so se ji takrat »zrušile sanje«.

»Skratka, pesmi nisem dobila … zavajanje otrok, rušenje sanj in obupno naduto vedenje,« dodaja Ana, ki se je po desetih letih odločila svojo izkušnjo deliti ravno zaradi izbruha afere ter vseh negativnih izkušenj, ki jih imajo ali so jih imeli z Vovkovima tudi drugi.