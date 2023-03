Ekskluzivno: Aleš Musar za nas odkrito spregovoril o svoji ženi

Aleša Musarja javnost pozna kot pedagoga z naravoslovnotehniške fakultete, kasneje pa predvsem kot podjetnega poslovneža ter večinskega lastnika spomeniško zaščitene Ruske dače v Zgornjih Gameljnah. Po izvolitvi žene Nataše Pirc Musar za predsednico države pa je 58-letnik prevzel še eno pomembno funkcijo: tudi uradno je postal prvi mož.

Aleš Musar nam je razkril, kako se je znašel v novi funkciji. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Kako se je znašel v novi funkciji, kako je moral zaradi nje prilagoditi ali opustiti svoje posle, (družinsko) življenje in navade, nam je razkril v ekskluzivnem intervjuju za Nedeljske novice.

»Še vedno največ časa preživim v Ruski dači, kjer sem še naprej redno zaposlen. Največ časa tudi zdaj porabim kot organizator dogodkov za turiste, ki pri nas lahko prespijo, pa za dnevne obiskovalce muzejsko opremljene dače. Kot Natašin mož se bom z veseljem udeleževal protokolarnih sprejemov, prireditev in drugih dogodkov, ki jih bo organiziral njen urad, in je zaželeno, da jo spremljam kot prvi mož,« je povedal med drugim. Kot ljubiteljski poznavalec zgodovine in starin je predlagal, da bi v predsedniški palači prenovili fond umetniških slik in pohištva.

Moja žena je močna osebnost, ki ima o skoraj vsaki zadevi jasno stališče in ga tudi pove.

V predsedničini pisarni je svoje mesto že dobila miza Žige Zoisa, v predsedniško palačo pa bodo umestili eminentnejše primerke naše kulturne dediščine. Pravi, da ni tajkun, da predsednici pravijo železna lady, pa je zanj, verjame da tudi zanjo, kompliment: »Moja žena je močna osebnost, ki ima o skoraj vsaki zadevi jasno stališče in ga tudi pove. Prepričan sem, da je najboljša predsednica za Slovenijo in tako kot njen zakonski oziroma zdaj kot prvi mož jo stoodstotno podpiram.« Prihodnje leto bosta praznovala srebrno poroko; kakšno presenečenje ima za svojo ženo in katero funkcijo še opravlja z velikim veseljem, preberite v jutrišnjih Nedeljskih novicah.