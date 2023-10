Aleš Musar brez dlake na jeziku kritiziral slovenske politike

Sinoči so v Galeriji TR3 so v okviru Ravnikarjevega leta 2023 odprli razstavo o arhitektu Edvardu Ravnikarju z naslovom KONS-TR3. Na odprtju razstave je soprog slovenske predsednice Nataše Pirc Musar Aleš Musar v govoru kritično obračunal z vladajočimi v naši državi. Po pisanju Dela se je obregnil v to, da smo kot država premalo ambiciozni, saj doslej od odprtja Cankarjevega doma ni bilo nobene zares velike investicije v kulturno infrastrukturo.

Kot piše Delo, se je vprašal, kaj je Slovenija po več kot 30 letih obstoja naročila svojim arhitektom, naj zanjo ustvarijo. Wright, Le Corbusier, Pei, Hadid, pri nas pa Fabiani, Plečnik in Ravnikar so veliki arhitekti tudi zato, ker so imeli naročnike velikih javnih projektov. Ravnikar je lahko tu ustvaril to, kar vidimo danes, ker se je Slovenija v 70. letih začela obnašati kot država, njegove besede povzema Delo.

»V bistvu lahko celo rečemo, da sploh ni čutiti, da je Slovenija naša država, ki si zasluži vse atribute, ki ji pritičejo,« je dejal. Po njegovih besedah ni opaziti vizije, volje in ambicije, da bi se Slovenija resnično izkazala kot država.

»Lahko naštevam ozkosrčne malenkostnosti, ko gre že za osnovne zunanje znake državnosti, od vsakokratnih debat o službenih vozilih do neobstoja državne rezidence. Ampak to so mali znaki bistveno večje težave: pomanjkanja ambicioznosti vodstva, ko gre za našo državnost. Ne gre toliko za pomanjkanje denarja. Že samo s tistimi nekaj sto milijoni, ki so bili po nepotrebnem zapravljeni v Tešu 6, bi lahko postavili celo novo muzejsko mesto, če bi se tako odločili, kot so se na primer naši sosedje na Madžarskem,« je navedel, še piše Delo.