Alenkino knjigo je morala odobriti odvetnica

Ob pisanju sem uvidela, kje so točke, ki sem jih že prebolela, in katere rane so še vedno sveže.

»Ne bom mati njegovega otroka. Vedno bom njegova druga žena. Žena, ki ni rodila njegovih otrok.« Besede, ki jih je nekdanji televizijski voditeljici, s katero je rubrika Vizita na največji komercialni televiziji v 17 letih dobila status kultne oddaje z zdravniškimi nasveti, uspelo premleti, preboleti in vtisniti v knjigo svojega življenja.Na knjižne police prihaja že druga osebna izpoved izpod peresa ženske, ki je iskreno spregovorila in na papir prelila ganljivo izpoved o ločitvi in novi ljubezni, ki jo je srečala in polno doživela na pragu srednjih let. Na prvi pogled se je zaljubila v, tudi avtorja hudomušnih in satiričnih zapisov, ki z Alenko zadnja leta smelo krmari v ljubezni in poslu.Ni le njen mož, ampak tudi šef, Alenka pa je s svojo otroško simpatičnostjo in svežim piarovskim pristopom pripovedovalke zgodb nadkrilila delo v, lahko rečemo, družinski marketinški agenciji Adrema. Knjiga je, pripoveduje avtorica, spisana brez filtra in olepševanja.Zaradi določenih grobo iskrenih odlomkov pa jo je najprej celo prebrala odvetnica. Spirala čustev, krute bolečine ob koncu razmerja in udara emocij, ki spodnesejo tla pod nogami, bo v vrtinec besed pritegnila marsikatero bralko, ki je stopala ali stopa po enakih stopinjah. »Verjamem, da se bo v situacijah, skozi katere sem šla kot mama, žena in snaha, našla marsikatera ženska. Upam si trditi, da bo marsikateri ženski knjiga v pomoč in v uteho, predvsem pa v navdih, da je prava ljubezen še mogoča, tudi ko se zdi, da je zanjo morda pozno. Konec koncev sem ob ločitvi že imela 40 let in dve hčerki,« Alenka postavlja kažipot tistim ženskam, ki se jim življenjski vrtiljak ustavi na postajah ljubice, mačehe in znova snahe.Obenem pa je njen izliv tudi terapevtske narave, za sprijaznjenje z minulimi bolečinami in celjenjem starih ran. A na koncu, poudari pisateljica, »je važno le spoznanje, da prava ljubezen ostaja in daje pogum, da se je zanjo vredno boriti«.