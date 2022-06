Alenka Košir zgrožena: Kako si drznete pisati laži pod mojo objavo

Alenka Košir velja za eno najlepših Slovenk. Pri 48-letih bi jo lahk brez težav primerjali s kakšno svetovno znano svezdnico, ki krasi naslovnice svetovno znanih revij. Kaj je skrivnost, ki ji pomaga ohranjati svež in mladosten vides, se sprašujejo mnogi, nekateri pa celo namigujejo, da se za vse skupaj ne more zahvaliti le genetiki, temveč tudi estetskim posegom, a Alenka to ostro zavrača.

Koširjeva se je v teh dneh na družabnih omrežjih pohvalila z naslovnico, ki jo krasi njena podoba. Pod objavo so se hitro vsuli komentarji, en pa je še prav posebej zbodel v oči in pritegnil tudi Alenkino pozornost.

Alenka Košir FOTO: Posnetek Zaslona

»Zanimivo je, kako botoks spremeni prej lepo žensko. Škoda,« se glasi zapis. Sodeč po odzivu, je bila Alenka šokirana. »Zanimivo je, da vi veste nekaj o mojem telesu, kar jaz ne vem. Botoksa niti na daleč nisem videla, še nikoli! Pa sem stara 48 letih. Zaenkrat nimam niti najmanjše potrebe po tem in me ne motijo tisti, ki ga uporabljajo. Me pa moti takšen način sodbe kot je na primer vaš. Gladko malo si drznete in napišete laž pod mojo objavo,« je zapisala Alenka.

Nad zapisom so se zgrozili tudi nekateri Alenkini prijatelji in sledilci, ki so osebni trenerki stopili v bran. Prepričani so, da je pri tem komentarju šlo za navadno ljubosumje in hinavščino.