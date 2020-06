Alenka Košir v skrbeh za otroke

Na družabnih omrežjih je zelo aktivna, a se obenem zaveda, da gre lahko za dvorezen meč. FOTOGRAFIJI: INSTAGRAM

Bivša žena nekoč izjemno uspešnega smučarjas svojim nekdanjim možem vzdržuje dobre odnose. Tudi zavoljo njunih treh otrok,in sina, za katere skrbita oba. Oba imata novega partnerja, komunikacija med njimi pa je na prijateljski ravni, kar je pohvale vredno. Tisti, ki Alenko dobro poznajo, pravijo, da je vsestranska ženska, supermama in izjemno ljubeča partnerica, ki za svoje najdražje skrbi brez vsakršnih pripomb ter jih razvaja z zdravo in dobro hrano. A čeprav se ves čas trudi biti dobra in ljubeča mati tako svojim kot partnerjevim otrokom, ki jo naravnost obožujejo, ima nemalo skrbi zaradi družabnega omrežja instagram, na katerem je sama pogosto aktivna. Poudarila je, da sta njena profila na instagramu in facebooku njeni orodji, s katerima želi zvestim sledilcem predati določene informacije, ki so včasih povsem preproste, velikokrat pa tudi malce poglobljene. »So odraz tega, kakšna sem, kaj mi je všeč, kaj delam, kako živim. Vsekakor pa moja profila nista oglasni deski za čisto vse. Pa brez zamere, s tem ne mislim nič slabega. V poplavi informacij želim vsaj tukaj malce bolj sproščene zadeve. Ker mi realnost veliko pomeni, ne maram filtrov in jih tudi ne uporabljam,« je priznala Alenka, ki meni, da sotakšni in drugačni filtri, s katerimi ljudje na svojih profilih obdelujejo fotografije in tako izkrivljajo realno življenje, naredili ogromno škodo tako starejšim generacijam kot mladim ljudem, ki odraščajo v svetu, polnem laži. »Groznem svetu, ki si ga za svoje otroke ne želim. Zato takšnih stvari kot odrasla in odgovorna oseba ne želim spodbujati, saj vem, kako negotovi so otroci med odraščanjem. Tudi sama sem bila takšna ob listanju takšnih in drugačnih revij. Si predstavljate, kako grozno mora biti naši mladini ob poplavi vsega tega? Ne vem, kam to vodi, kako bodo mlajše generacije delovale v realnem svetu. Priznam pa, da me skrbi,« je še priznala Alenka, ki pa se kljub strahovom in dvomom trudi, da bi otroke obdržala na pravi poti, kamor sta se jih z Juretom trudila spraviti vse od njihovega rojstva.