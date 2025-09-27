Alenka Kesar žaluje: »Tako zelo radi smo te imeli« (FOTO)

Ljudje se na svojo domačo žival lahko zelo navežemo in njena izguba se nas lahko zelo dotakne. Izguba domače živali je doletela tudi voditeljico in urednico Alenka Kesar, ki je na svojem profilu na Instagramu sporočila, da njihove muce Tinke ni več.

Kot je omenila, je Tinka prišla sestradana in željna ljubezni, pri njih pa je bila tri leta. Potrudili so se, da ji je bilo lepo. »Pri nas je dobila vsega v izobilju. Radi smo jo imeli, jo dobro hranili in zanjo skrbeli. Čez zimo je spala v naši garaži, kjer je imela toplo gnezdece. Nikoli ni silila na mizo, ko smo jedli zunaj – potrpežljivo je čakala, če bo kaj dobila, in z glavico nežno dregnila v roko. In vedno je dobila priboljške z mize,« je zapisala.

Muca je bila po njenih besedah dvakrat sterilizirana, imela pa je tudi raka na mlečni žlezi, ki je bil zanjo usoden. Pred desetimi dnevi so jo videli zadnjič in zdi se jim, da je šla v miru umret, je v svojem zapisu omenila Kesarjeva. »Tako zelo radi smo te imeli. Bila si naša Tinka, naša čudovita mucka. Nikoli te ne bomo pozabili,« je še dodala.