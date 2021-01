Alenka Gotar ni upala iz hiše, grozili tudi sinu

Med imeni, ki so se znašla na z rdečo barvo prekritimi mizami pred ministrstvom za kulturo, je bilo oktobra tudi ime Alenke Gotar. FOTO: Gov.si

Ni prijetno

Vse bolj ekstremno

Po zmagi na Emi je leta 2007 s pesmijo Cvet z juga Slovenijo zastopala na Evroviziji. FOTO: Igor Zaplatil, Delo

Ob pestrem političnem dogajanju je Slovenija že slabo leto v primežu epidemije novega koronavirusa, kar je precej zrahljalo živce in še bolj raven komuniciranja. Poslanci državnega zbora omenjajo pritiske, vodilni zdravstveni delavci v boju z epidemijo prejemajo grožnje, teh pa je deležna tudi slovenska pevka. In to celo groženj s smrtjo od znanih ljudi, nam je zaupala v pogovoru.Gotarjeva je konec avgusta lani postala svetovalka v kabinetu ministra za kulturo, kmalu po nastopu vladeje bila imenovana v programski svet RTV. Leta 2018 je na državnozborskih volitvah kandirala na listi stranke SDS. Po objavi, da jo je policija obvestila o vloženi kazenski ovadbi na tožilstvo zoper znanega storilca zaradi dogajanja pred ministrstvom za kulturo 23. oktobra lani, ko so na ulici več pisarniških stolov in miz, na katerih so bila imena ministra Simonitija in nekaterih zaposlenih, med njimi tudi Gotarjeve, polili z rdečo barvo, je Gotarjeva za Slovenske novice pojasnila, da je šla tistega dne še pred »tem performansom z ministrstva, tako da nisem videla dejansko, kako je to bilo videti. O tem sem izvedela iz medijev. Prej je bilo v medijih, preden so sploh nekateri naši to videli. Seveda mi ni bilo lahko, bila sem strašno prestrašena.« Dodala je, da je imela tisti teden že dve drugi grožnji s smrtjo, tudi zaradi podobnih zadev, npr. Metelkove, čeprav ni imela nič s temi odločitvami: »Ni lahko, sploh ker takrat so bile precej grde grožnje, omenjali so mojo družino, mojega štiriletnega otroka. To je šlo prek vseh meja dobrega okusa.«Po incidentu z rdečo barvo na mizah in stolih je bila podana na policijo skupna prijava in tudi sama je podala prijavo. Prijavila je tudi grožnji s smrtjo; ena je v obravnavi, eno pa so zavrnili, čeprav se s tem ni strinjala. Grožnje je dobila po SMS na svoj osebni telefon in to od njej poznanih oseb, a javno o tem ne želi govoriti: »S tem naj se, in tudi se, ukvarja policija. Vsak ima pravico do svojega mnenja, ampak grožnje s smrtjo, če vključujejo še družino in pa otroke – štiriletnega otroka -, to gre pa predaleč.«Za Slovenske novice je opisala, kakšno je vzdušje na ministrstvu, kjer so bili poleg oktobrske akcije deležni še dveh mazaških akcij; najprej v začetku decembra, nato pa še na prvi dan letošnjega leta. Ena izmed uslužbenk ministrstva pa je bila deležna groženj raperja, ko je ta ostal brez statusa kulturnika. »Včasih me je kar strah iti iz hiše. Številni moji sodelavci so zelo prestrašeni. Jaz zaupam v dobro delo policije, ampak ni prijetno. Tudi mojim sodelavcem ni prijetno. Mislim, da bi se dalo te zadeve tudi na veliko bolj kulturen način skomunicirati, predvsem da se te zadeve ne politizirajo. Dostikrat smo nekateri krivi za zadeve, kjer nismo bili niti zraven, kaj šele, da bi to povzročali. Jaz delam svoje stvari, poskušam pomagati in delati dobro. Marsikateri mediji tako na levi kot na desni pravijo, da dobro sodelujemo. Žalostno je, da se posplošuje.«Potem ko je policija poslala obvestilo o kazenski ovadbi zoper znanega storilca, ji je odleglo, dodaja pa, da bo vesela, ko bo izvedela, kdo je akcijo izvedel. Tudi grožnje s smrtjo so se ustavile, odkar je policija navezala stik z osebami, ki so grozile. Pravi, da so jo te grožnje najbolj zmotile zaradi otroka. Zaradi groženj je bil obveščen tudi vrtec, ki ga njen sin obiskuje. »Žalostno je, da nekateri grožnje odobravajo. Ne glede na to, ali si levi ali si desni, mora v Sloveniji biti ničelna toleranca do nasilja. Nasilje je nasilje, ne glede nad kom je. Jaz sem marsikdaj obsodila, tudi če je bilo nad drugo stranjo politične mavrice,« pravi.Delitev med Slovenci na leve in desne je vse bolj ekstremna. »Mislim, da veliko k temu pripomorejo tudi mediji. Žalostno je, da gre v ta ekstrem. Jaz sama, ali na ministrstvu ali programskem svetu RTV Slovenija ali v kulturi, sem vedno za dialog. Mislim, da so videli, da delujem v tej smeri. Na koncu smo vsi samo ljudje,« je zaključila. Komentarje na spletu spremlja in se, če so nasilni ali gre za grožnje, tudi odzove, »sicer pa ima vsak pravico do svojega mnenja. Najlažje se je skrivati za anonimnostjo. Spoštujem pa mnenje, če ga poda nekdo s pravim imenom in priimkom, vsak ima pravico do svojega mnenja; jaz se ne strinjam z nekaterimi, nekateri pa ne z mojimi. Ne odobravam pa žalitev in groženj, ki jih vedno prijavim policiji.«Tudi sicer za Gotarjevo, ki jo poznamo predvsem kot pevko, niso lahki časi, saj koronačasi glasbenikom niso naklonjeni. Gotarjeva je med epidemijo še vedno obdržala profesuro, »da vsaj dajem znanje naprej«. Z možem sta priredila online koncerte, pela sta oskrbovancem domov za ostarele. Veseli jo, da so s PKP 7 vsaj delno kulturnim delavcem povrnili izpad dohodkov.