Alenka Bratušek v slogu brzela po cesti! Ne boste verjeli, v kakšen avto je sedla (FOTO)

Nekdanja premierka Alenka Bratušek je na Instagramu razkrila, da se je ta teden zapeljala v impozantnem ameriškem kabrioletu z žareče rdečo notranjostjo. V družbi treh gospodov je sedla v dolgi, prestižni Cadillac Eldorado (ali njemu podoben model) iz 70. let in se z nasmehom popeljala po cesti, vse skupaj je bilo videti kot prizor iz hollywoodskega filma.

Takšni ameriški kabrioleti iz 70. let so prava klasika: daljši kot običajni avtomobili, s kromiranimi odbijači, mogočnimi motorji in mehko vožnjo, tako da dobesedno drsijo po cesti. Njihova notranjost je navadno razkošna, z debelimi usnjenimi sedeži in ogromnim volanom, zaradi česar se vožnja zdi kot sedenje v dnevni sobi na kolesih. Ljudje jih imajo radi, ker predstavljajo svobodo, nostalgijo in občutek glamurja – kot bi se za trenutek vrnili v zlate čase ameriških cestnih filmov.

Alenka Bratušek je v slogu brzela po cesti. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Kako se je ga. Bratušek počutila v trenutkih vožnje, ni razkrila, a sodeč po širokem nasmehu, ji ni bilo hudega.