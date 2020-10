Alen Kobilica tik pred porodom objavil osupljive fotografije (FOTO)

inveljata za enega najlepših slovenskih parov in kar nekaj časa je trajalo, da sta javnosti priznala, da sta zaljubljena do ušes.»Zaljubljena sva in zelo nama je lepo,« sta nam takrat zaupala. Simpatična svetlolaska in najuspešnejši slovenski maneken ter poslovnež pa sta kmalu navdušila še z eno lepo novico.Kot čivkajo že ptički na veji, bosta zvezo požlahtnila še s starševstvom. Sredi julija sta javnost navdušila z videosporočilom, da bosta zibala. Še preden pa v roke dobita štručko, sta si privoščila studijsko fotografiranje in nastale so osupljive podobe lepega para. Alen je fotografije delil s svojimi sledilci, ki so navdušeni.Nekaj utrinkov pa je delila tudi njegova Maja. Dojenček naj bi se jima pridružil prav kmalu, morda že v naslednjih dneh, zagotovo pa tednih.