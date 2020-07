Alen Kobilica bo očka pri petdesetih

Postavna Maja je pokazala nosečniški trebušček.

Res je, fotr bom!

Nekdanji maneken, podjetnik in športnik, ki bo konec avgusta dopolnil petdeset let, ter njegova srčna izbrankasta razkrila pomembno novico.»Res je, fotr bom,« je na instagramu izjavil Kobilica in tako potrdil, da bosta z Majo, ki je v drugem trimesečju nosečnosti in trebuščka več ne more skriti, kmalu zibala. Maja je pod serijo fotografij, ki jih je prav tako objavila na instagramu, zapisala, da ne more nehati občudovati svojega nosečniškega trebuha. »Mamica bom. Tako ponosna, hvaležna in to poletje zaljubljena v svoj čudoviti trebušček. Prvi dve slikici sta slikani dva meseca nazaj, preostale pa v tem mesecu,« je še dodala simpatična svetlolaska.Z Alenom sta par že nekaj časa, vendar svojega razmerja nista želela obešati na veliki zvon. Ko sta se le odločila za ta korak, sta dejala, da se poznata že dlje, a da o podrobnostih svoje sreče ne želita govoriti. »O svojem odnosu ne želiva govoriti na dolgo in široko, saj so v življenju pomembne druge stvari, zato se v podrobnosti ne bi spuščala. Vse, kar lahko povem, je to, da sva srečna, in to je najbolj pomembno,« je pred nekaj meseci dejala Maja, članica pevske zasedbe Unique, ki smo jo lahko pred leti gledali tudi v resničnostnem šovu Kmetija slavnih.