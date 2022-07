Aleksandra Pivec: vinarstvo ji je bilo položeno v zibelko

Nekdanja kmetijska ministrica in predsednica stranke Naša dežela Aleksandra Pivec je postala prokuristka podjetja Vinag 1847, ene največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. Zanimalo nas je, kako se počuti v novi službi in ali bo politiko opustila.

Kužek Mak jo spremlja povsod.

Zamenjali ste službo. Ker ste velika poznavalka vin in vinogradništva, to ni ravno popolnoma nov resor. Kako se znajdete, ste zadovoljni?

»Ideja sodelovanja je nastala po volitvah in moja odločitev je bila zelo spontana in hitra, čeprav sem imela po volitvah več ponudb. Novi lastniki Vinaga 1847 so mi na pogovoru predstavili idejo, dolgoročno vizijo ter namero o ponovni vzpostavitvi in oživitvi dolgoletne zaspale, tudi legendarne vinske zgodbe, ki predstavlja bolečino, ne samo Mariborčanov, ampak celotne Štajerske. Začutila sem, da želim in moram biti del nje. Izhajam iz vinarskih krogov, z vinogradi in vinom sem se rodila, moja družina ima dolgoletno vinarsko tradicijo. Doktorirala sem d področja fermentacije grozdnega mošta v vino, ne nazadnje to področje poznam še kot ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Verjamem, da lahko s svojim vinogradniškim znanjem in kompetencami v Vinag 1847 in energijo, ki jo ob tem čutim, vnesem svoj pečat in klet vodim v vseh segmentih, tako turističnem kot vinogradniškem. Področje vinarstva in vinskega turizma mi je bilo tako rekoč položeno v zibelko. Izkušnje, znanje, odnos in vinsko kulturo sem med drugim pridobila od mojega dedka, ki je bil eden od pionirjev sodobnega vinarstva v Sloveniji, zato si želim, da bi s svojo energijo in znanjem pospešila novo etapo razvoja zgodbe mariborskega Vinaga 1847.

Moja življenjska filozofija je takšna, da vedno izbiram delo, ki ga čutim, in zato vanj vložim vse svoje znanje, energijo in ne nazadnje srce. Tako čutim zgodbo Vinaga in štajerskega vinogradništva, zato v delu neizmerno uživam, tudi takrat, ko zahteva veliko napora, energije in časa.«

Vaša stranka se ni uvrstila v parlament. Vas je to toliko razočaralo, da se boste umaknili iz politike?

Zgodba stranke Naša dežela še zdaleč ni zaključena.

»V tem trenutku vso svojo energijo in čas posvečam svoji novi zaposlitvi in ciljem, ki smo si jih zadali. Politika je v meni pustila globoko sled in številne izkušnje, veliko pozitivnih in tudi negativne. Iz vseh sem se veliko naučila. In v politiki zelo hitro razumeš, da ni razočaranj. So vzponi in padci, ni razočaranj. Je umetnost preživetja in vztrajanja. In ko jo enkrat čutiš na način, kot sem jo jaz, jo težko zapustiš. Za zdaj ostaja ob strani, a nikakor ni pozabljena. Obstaja stranka z veliko člani in seveda jo bomo ohranjali in gradili naprej. Pred nami so lokalne volitve in na njih boste zagotovo znova slišali za Našo deželo. Tudi cilji, za katere si je prizadevala stranka in so pomemben del njenega programa, so tesno povezani z vsebinami, ki so temelj moje nove poslovne zgodbe. Govorim o razvoju slovenskega podeželja in kmetijstva.«

V preteklosti ste se učili igranja golfa. Ga zdaj igrate? Kaj v prostem času še počnete? Imate dva sinova in kužka, verjetno njim posvečate največ svojega prostega časa.

Plezanje jo sprošča.

»Šport je zame izjemnega pomena. Ne samo zaradi ohranjanja fizične kondicije, ampak tudi zaradi sprostitve in blaženja vsega nabranega stresa. Drži, učila sem se igrati golf in še vedno ga igram. Poleg tega več časa preživljam v naravi, gorah. Sproščajo me hoja v hribe in plezanje, mir v naravi, z nekaj adrenalina, seveda. Na lažjih poteh me zelo pogosto spremlja tudi moj kosmatinec Mak, ki je na vseh poteh moj zvesti spremljevalec že osem let. Veliko mero svojega prostega časa pa posvečam sinovoma Naju in Svitu. Veliko sem bila odsotna v času moje politične aktivnosti. Veliko skupnih trenutkov nam je zmanjkalo in zdaj se jih trudimo nadoknaditi, kolikor je mogoče. Fanta sta odrasla v zreli in zelo samostojni osebnosti in sem izjemno ponosna na oba.«