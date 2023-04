Aleksandra Pivec veselo nazdravila s tem vidnim članom RTVS (FOTO)

Festivalna dvorana v Ljubljani je gostila vinske navdušence, ki so okušali najboljša vina iz kleti štajerskih vinarjev. Gre za prvi festival štajerskih vin Best of Štajerska, na katerem se je predstavilo 29 vrhunskih vinarjev in tega vinorodnega okoliša. Dogodka se je med drugim udeležila nekdanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki je bila vidno dobro razpoložena.

Fotografi so jo med drugim ujeli, ko je nazdravljala s predsednikom Programskega sveta RTV Slovenija Petrom Gregorčičem in sommelierjem Francem Žgurjem, ki je tudi vodil delavnico pravilne degustacije vin.

Peter Gregorčič in Aleksandra Pivec. FOTO: Mediaspeed