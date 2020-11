Aleksandra Pivec poslala sporočilo mlademu politiku

, ki se je bila primorana umakniti s političnega prizorišča kot ministrica in predsednica Desusa, se je sicer odpravila v domače loge, a še pozorno spremlja politično dogajanje. Tako je v četrtek zvečer s prisrčno čestitko navdušila. Ta je bil namreč vnovič izvoljen za predsednika stranke NSi. Zapis je nelektoriran:»@MatejTonin čestitke za vnovičen mandat in rezultat, ki je pokazal, da je mogoče verjeti sodobni mladi generaciji politikov. Politikov, ki verjamejo in delujejo v duhu povezovanj, sodelovanja in s politiko usmerjeno v prihodnost za potrebe ljudi in države.«Tonin se je zahvalil in dodal: »Verjamem, da se kmalu vrneš. Čaka nas še veliko dela.«