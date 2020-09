Aleksandra Pivec nasmejana kot že dolgo ne (FOTO)

Aleksandra Pivec in Tomaž Gantar. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Nad kmetijsko ministrico in predsednico Desusaso se zgrnili temni oblaki. Mnogi v stranki so ji obrnili hrbet. Majeta se ji tako ministrski stolček kot mesto vodilnega položaja v stranki upokojencev, a Pivčeva vseskozi poudarja, da ohranja pokončno držo in da se ne misli vdati. Kljub številnim pritiskom, pa si ne pusti vzeti lepih trenutkov.Novinar in voditelj TV Slovenijaje na družbenem omrežju delil fotografijo nasmejane ministrice iz maskirnice na Kolodvorski . »Šminka in gremo v studio,« je zapisal. O čem vse je tekla beseda v intervjuju, ki ga je imel tisti dan, smo pisali v članku Pivčeva ekskluzivno o odstopu Pivčeva je vedno urejena od glave do peta in ena redkih političark v slovenskem prostoru, ki ima svoj osebni stil. Tako je v nekem obdobju na suknjičih in oblekah nosila velike rože kot modne kose, trendom pa sledi tudi v pogosti izbiri pastelnih barv in rožnatih motivov. Vsestranka ministrica je kot kaže tudi ljubiteljica mode in se v lepotilnih salonih počuti nadve sproščeno.