Aleksandra Pinterič: Trikrat zapored sem naredila nekaj, kar sem si obljubila, da kot mama ne bom (1. del)

Dokler nimaš otrok, se večini bodočih staršev niti sanja ne, kako bodo morali svoje vsakdanje življenje prilagoditi novemu bitju. V želji, da bi otroku dali najboljšo popotnico v življenju, se že malodane od rojstva otroka ukvarjamo z njim, ga vozimo na plavalne in telovadne urice, pogovarjamo v tujem jeziku, masiramo, pozneje pogovarjamo o čustvih in ga nenehno bodrimo z izjavami »bravo«, »kako lepo«, »pogumno naprej«.

Kot ugotavlja pisateljica več otroških knjig in mentorica za starševstvo in vzgojo Aleksandra Pinterič starši iščejo pot, da bi otroke naučili vztrajnosti, odločnosti, samozavesti in s tem vero vase. A takšen zgled moramo svojim potomcem dati starši (in družba) sami.

Kako? Ni dovolj le to, da jih vozimo iz dejavnosti na dejavnost, temveč se je treba ob pravem trenutku ustaviti, povezati z otrokom in mu prisluhniti. Poleg ljubečega odnosa, ki ga damo otroku, je sočasno pomemben močan starš. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na ONA.JE.